Erste Public Preview von Office LTSC 2024 verfügbar

Im März hat Microsoft Office LTSC 2024 angekündigt, eine Version des Büropakets mit unbefristeter Laufzeit ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt hat der Softwarekonzern eine für Unternehmenskunden öffentliche Vorschauversion für die Windows- und die Mac-Plattform freigegeben.Der Softwareriese erklärt im Microsoft 365 Blog , Office LTSC werde während fünf Jahren mit Updates unterstützt. Dazu weist der Konzern darauf hin, dass es innerhalb desselben Unternehmens möglich sei, Office LTSC wie auch Microsoft 365 auf verschiedenen Rechnern zu nutzen. Office LTSC soll ausserdem neben den bekannten Anwendungen auch Features der Microsoft 365 Apps beinhalten, die allerdings nicht näher bezeichnet werden.Im Rahmen des jetzt vorgestellten Preview-Programms werden die nachfolgenden Produktversionen angeboten:• Office LTSC Professional Plus 2024 mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote und Access• Office LTSC Standard for Mac 2024 mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote• Microsoft Project Professional 2024• Microsoft Visio Professional 2024Die Installation der Office LTSC Preview erfolgt über das Office-Bereitstellungtool. Wie dabei vorzugehen ist, erläutert Microsoft ein einer Anleitung . (rd)