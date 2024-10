Google Telefon: Anruf-Reaktion funktioniert nicht mehr per Swipe

Nach einigen Aktualisierungen in letzter Zeit soll die Android-App Google Telefon eine weitere Anpassung erhalten, die manchen Nutzer anfangs etwas verwirren könnte. Denn nach dem jüngsten Update ändert sich laut "Googlewatchblog" das Verhalten der Buttons bei einem Anruf.Bisher war es bei der Telefon-App von Google so, dass sowohl das Annehmen als auch das Ablehnen eines Anrufs lediglich per Swipe getätigt werden konnte. In einer Entwicklerversion wurden nun zwei Buttons gesichtet, die nur noch angetippt werden können. Was einem besser liegt, ist letztlich Geschmackssache.Das Update für Google Telefon sollte im Laufe dieser Woche ausgerollt werden. (cma)