Lockvogeltrick: Amazon schaltet Werbung auf dem Echo Show

Nutzer des Amazon Echo Show sind sauer: In jüngster Zeit werden Teile ihres Smart Home Hubs überdeckt – von Werbung. Wie "Techbook" berichtet , werden bei einigen Nutzern neu Teile des Bildschirms mit Anzeigen für Produkte angezeigt, die es auf Amazon zu kaufen gibt. Die Neuerung ist nicht bei allen Nutzern zu beobachten, offenbar scheint derzeit eine Testphase zu laufen.Da die Werbung eine Kachel auf dem Screen überdeckt, wird die Nutzung folglich eingeschränkt. Amazon sieht das selbst nicht so eng: Man würde keine wichtigen Funktionen wie Erinnerungen einschränken, wie der Support laut dem Bericht angegeben hat. Ausserdem würde sich die Werbekachel mit Inhalten wie Wetter, Rezepten oder News abwechseln. Ob diese dann wiederum ebenfalls gesponsort sind, wird sich zeigen. Pikant an der Sache ist, dass es bei anderen Amazon-Geräten eine "sponsored"-Version gibt, also etwa einen günstigen Kindle Reader, der mit Werbung mitfinanziert wird. Beim Echo Show ist dies aber nicht der Fall, diesen gibt’s nur in einer eigentlich werbefreien Version. Die Kursänderung bezeichnet ein Nutzer im Forum daher als "Lockvogeltrick".Für Besitzer von Amazons Echo ist nun Warten angesagt, denn abschalten lässt sich die Werbung offenbar gar nicht. Es ist ungewiss, ob der Online-Riese auf die Kritik aus der Community reagiert. (win)