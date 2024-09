Retn verbindet Zürich per Dark-Fiber-Strecke mit Mailand

Der international tätige Netzwerkdienstanbieter Retn hat eine neue Hauptverbindungsstrecke zwischen Zürich und Mailand in Betrieb genommen. Das Unternehmen will damit seine Präsenz in der Schweiz stärken und die Verbindungen von und nach Europa verbessern. Das Hochleistungsnetzwerk von Retn unterstützt bis zu 400 Gbit/s und darüber hinaus, so die Mitteilung. Die neue Strecke Zürich-Mailand werde als strategischer Zugangspunkt zum europäischen Netz von Retn dienen und Unterseeverbindungen unterstützen, die in Italien landen und nach Europa führen.Bei der neuen Strecke zwischen Zürich und Mailand handelt es sich um eine 75 Kilometer lange Dark-Fiber-Verbindung, die über Drezzo bis zur Schweizer Grenze in Chiasso und weiter zum Caldera Campus in Mailand führt, der als am stärksten hypervernetztes Rechenzentrum Italiens gilt. Indem die neue Strecke herkömmliche Pfade umgeht, will Retn eine vielfältigere und zuverlässigere Verbindung anbieten und das Risiko von Netzüberlastungen minimieren.Milko Ilari, Head of Southern Europe bei Retn : "Mit der neuen Strecke Zürich-Mailand tragen wir den wachsenden Anforderungen nationaler und internationaler Betreiber an die Konnektivität von und nach der Schweiz und Italien Rechnung. Dies ist eine von mehreren strategischen Investitionen, die unsere Expansion in Südeuropa vorantreiben und das Geschäftswachstum mit einem zuverlässigen und belastbaren Netz unterstützen." (ubi)