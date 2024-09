Apple bekommt Zulassung für AirPods Pro als rezeptfreie Hörgeräte

Apple hat in den USA von der Gesundheitsbehörde Food and Drug Admnistration (FDA) für die gerade erst vorgestellten Airpods Pro 2 die Genehmigung erhalten, die neuen Airpods mit einer rezeptfreien Hörgerätefunktion auszustatten.Am Montag dieser Woche hat Apple an seiner allherbstlichen Produktvorstellung die überarbeiteten AirPods-Kopfhörer vorgestellt. Gemäss der Ankündigung sollen die In-Ear-Kopfhörer erstmals mit einem integrierten Gehörtest wie auch mit einer Hearing-Aid-Funktion ausgestattet werden, womit sich die Airpods Pro 2 auch als Hörhilfe einsetzen lassen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die FDA-Zulassung für Apples neue Airpods ist eine Premiere. Wie es darin heisst, ermöglicht die Zulassung, dass Apples Hearing-Aid-Software als rezeptfreie Hörhilfe genutzt werden kann, um bei Personen über 18 mit leichter bis mittlerer Hörbehinderung Geräusche zu verstärken.Apple will die neuen Hörhilfe-Funktionen im Verlauf des Herbsts als kostenloses Software-Update für iOS-18-Geräte veröffentlichen, ein konkretes Release-Datum wurde nicht genannt. (rd)