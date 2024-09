Neue Airpods Max an Apples iPhone-16-Event erwartet

Heute, 9. September 2024, wird Apple aller Voraussicht nach die neue iPhone-16-Linie, die Apple Watch 10 und neue Airpods vorstellen, dies an einem Event, das den geheimnisvollen Namen "It’s Glowtime" trägt. Kurz vor dem Event berichtet "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman nun, dass nicht nur die kleinen In-Ear-Airpods, sondern auch die Airpods Max, die in Form eines konventionellen Kopfhörers daherkommen, in einer neuen Auflage vorgestellt werden sollen. Es ist das erste Mal nach dem Launch im Jahr 2024, dass Apple die Airpods Max in einer neuen, verbesserten Version auf den Markt bringen.Neu sollen demnach die Airpods Max ein verbessertes Noise Canceling erhalten und mit Adaptive Audio ausgestattet werden. Dies ermöglicht adaptives Noise Canceling, personalisierte Lautstärke und Konversationserkennung, die automatisch auf die Umgebung reagieren. Ausserdem erhalten die neuen Airpods Max einen Ladeanschluss im USB-C-Format, womit auch bei diesem Device der Lightning-Anschluss Geschichte ist. (ubi)