Leaks zeigen Farbpalette der iPhone-16-Familie

Im Netz sind Bilder der iPhone-16-Famile aufgetaucht, die unter anderem die Farbgestaltung der verschiedenen Gehäuse zeigen. "9to5Mac" bezieht sich bei einem Bericht auf ein auf X veröffentlichtes Bild des Leakers Sonny Dickson. Dieses Bild zeigt iPhone-16-Dummys in jeweils ziemlich kräftigen Ausführungen der Farben Blau, Pink, Grün sowie in Weiss und Schwarz, was Vorabberichte des renommierten Insiders Ming-Chi Kuo bestätigt. Auf dem Bild ist ausserdem ersichtlich, dass Apple die Kamera-Einheit des iPhone 16 respektive 16 Plus überarbeitet, so dass die beiden Linsen nun wieder übereinander und nicht versetzt zueinander angeordnet sind.Doch Sonny Dickson hat nicht nur ein Bild des iPhone 16 veröffentlicht, sondern auch eines der Pro-Version . Darauf zu sehen sind drei Farbvarianten des iPhone 16 Pro, die von "9to5Mac" White Titanium, Black Titanium und Natural Titanium genannt werden. Diese drei Farben gab es schon bei der iPhone-15-Pro-Version, wobei die schwarze Variante bei der 16er-Ausführung deutlich dunkler erscheint. Als vierte Farbvariante soll Apple planen, Blue Titanium durch Rose Titanium zu ersetzen, diese ist aber auf dem aktuellen Bild nicht zu sehen, was laut " 9to5Mac " daran liegen könnte, dass Apple sich noch nicht auf den finalen Farbton festgelegt hat. (mw)