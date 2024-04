iPhone 16 Plus soll in mehr Farben kommen

Gerüchten zufolge wird Apple für die kommende Generation des iPhone 16 Plus eine kunterbunte Farbpalette anbieten. Gemäss des Mediums "Macrumors", welches sich wiederum auf Gerüchte aus China beruft, wird das iPhone 16 Plus in den Farben Blau, Pink, Gelb, Grün, Schwarz, Weiss und Violett angeboten werden. Sollte sich das bewahrheiten, wären Weiss und Violett die beiden neuen Farben, die übrigen fünf werden aktuell bereits für das iPhone 15 Plus offeriert. Die chinesische Quelle weist nicht darauf hin, ob die Farbvarianten auch für das Standard-Modell gelten. Was die Pro-Varianten angeht, so sollen die beiden Farben Space Black – bekannt aus den M3 Macbook Pros – sowie Rose Titanium Einzug halten.Ein weiterer Leak bezieht sich auf die Akkukapazitäten der kommenden iPhone-Generation. Gemäss dieser chinesischen Quelle werden die neuen iPhones über folgende Batteriekapazitäten verfügen:iPhone 16:3561mAh (+ 6% im Vergleich zum iPhone 15)iPhone 16 Plus:4006mAh (- 9% im Vergleich zum iPhone 15 Plus)iPhone 16 Pro:3355mAh (+ 2,5% im Vergleich zum iPhone 15 Pro)iPhone 16 Pro Max:4676mAh (+ 5% im Vergleich zum iPhone 15 Pro Max)Auffällig ist, dass alle Geräte gemäss diesen Zahlen eine Aufwertung der Akkukapazität erhalten würden, mit Ausnahme des Plus-Modells, welches neun Prozent einbüssen würde. Zwar kann eine geringere Akkukapazität mit einem effizienten Prozessor und einem besseren Energiemanagement dennoch zu einer längeren Akkulaufzeit führen, nichtsdestotrotz scheint es komisch, dass lediglich ein Modell mit einem kleineren Akku ausgestattet sein soll.Sämtliche Gerüchte sind nicht mehrfach bestätigt, weshalb alle Angaben mit Vorsicht zu geniessen sind. (dok)