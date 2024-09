Adobe plant KI-basiertes Video-Tool

Adobe kündigt den Release des neuen Video-Tools Firefly Video Model an, das noch im Laufe des Jahres, jedoch ohne Nennung eines konkreten Zeitpunktes, erscheinen soll, wie "Reuters" berichtet . Das Tool für dient dem Video-Editing und setzt dabei auf KI-Korrekturen und -Optimierungen via Prompts. Auch wird es möglich sein, kurze Clips von der KI generieren zu lassen.Prompts wird die Software sowohl in Text- als auch in Bildform entgegennehmen. Besonderes Augenmerk legt Adobe auf die Art und Weise, wie Eingaben interpretiert werden. Insbesondere soll Firefly Video Model in der Lage sein, präzise Eingaben in Bezug auf Kamerawinkel, Schwenks, Bewegungen, Belichtung und Zoom zu verarbeiten.Alexandru Costin, Vice President of Generative AI bei Adobe , ist bereits voller Überzeugung für die neue Technik und unterstreicht die Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz: "Wir haben in dieses Modell investiert, damit es die Qualität und das Verständnis der Anweisungen erreicht, die Videofilmer erwarten. Wir haben darauf geachtet, dass wir wirklich die Eingabeaufforderung berücksichtigen und die Anweisungen von Videofilmern viel besser beherzigen als andere KI-Modelle."Adobe Firefly wird anhand der Adobe Stock-Datenbank trainiert und nicht mit den Daten der Adobe-Kunden. Der erste Release wird gemäss Adobe im begrenzten Rahmen erfolgen, ohne Details zu nennen. (dok)