Google Pixel 9 Pro-Smartphones offenbar mit Bluetooth-Problemen

Die neuen Google Pixel 9-Flaggschiffe kämpfen offenbar mit diversen Schwierigkeiten in Bezug auf Bluetooth. Betroffen seien gemäss "Android Police" insbesondere das Pixel 9 Pro XL, aber auch das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro Fold. User beklagen eine schlechte Bluetooth-Reichweite, schlecht klingende Musik beim Audio-Streaming samt Stottern, häufige Verbindungsabbrüche und Probleme bei der kabellosen Verwendung von Android Auto. Nicht alle Störungen treten dabei in Kombination auf. Google hat mittlerweile Kenntnis über die Probleme, ein helfendes Update ist allerdings noch nicht in Sicht.Ein möglicher Workaround bis zum Update ist laut "Android Police" aber die Abschaltung von Ultra-Breitband (UWB). Einem Test zufolge sind die Bluetooth-Ausfälle deutlich zurückgegangen, wenn man das Protokoll deaktiviert. Dass dies tatsächlich einen Einfluss auf den Bug hat, beweist das Basis-Modell Pixel 9, welches wiederum nicht mit UWB ausgerüstet ist. Das Einstiegsmodell blieb den Berichten zufolge nämlich bisher von den Bluetooth-Problemen verschont. (dok)