Pixel-Smartphones werden zum Fiebermesser

Die Google-Pixel-Pro-Modelle der Reihe 8 und 9 bekommen eine neue Funktion: Fortan kann man die Google-Smartphones als Fiebermesser nutzen. Die Thermometer-Funktion gibt es seit dem Pixel 8, damit können dank einem Infrarotsensor auf der Rückseite seit Herbst 2023 Temperaturen von Oberflächen und Flüssigkeiten mit dem Smartphone gemessen werden. Das Feature wurde etwa für Tee- oder Badewasser angepriesen, explizit ausgeschlossen war bis anhin aber die Messung der Körpertemperatur. Seit März dieses Jahres ist das Feature nun in den USA verfügbar, in Europa, auch in der Schweiz, wird das Update nun ausgerollt.Die Nutzung beschreibt Google auf der entsprechenden Support-Seite wie folgt: In der App kann Körpertemperatur angewählt werden, daraufhin bewegt man das Gerät nahe an die Stirn, ein kurzes Vibrieren soll dann die korrekte Distanz bestätigen. Im Anschluss fährt man innerhalb von 4 Sekunden langsam bis zur Schläfe. Auf Wunsch kann das angezeigte Ergebnis dann gespeichert werden, offenbar wird es nach sieben Tagen dann wieder gelöscht.Verfügbar ist die Körpertemperaturmessung nur für die Pro-Modelle des Pixel 8 und 9 (der aktuelle Test des letzteren ist hier zu finden ) mit Android 14 und der Firmwareversion UQ1A.231205.015.A1 oder neuer. (win)