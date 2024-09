Pixel Watch 3 erhält nur drei Jahre OS-Updates

Mitte August hat Google neben den Pixel-9-Smartphones auch die neueste Generation seiner Smartwatch, die Pixel Watch 3, vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt wurde ein pikantes Detail bekannt: Während die Smartphone-Linie sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgt wird, erhält die Pixel Watch 3 nur drei Jahre nach dem Launch Updates für Wear OS – oder, wie es Google formuliert: "für mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem das Gerät erstmals im Google Store in den USA erhältlich war".Die drei Jahre Updates umfassen neben dem Betriebssystem Wear OS auch Sicherheits-Updates, Feature Drops und weitere Updates, wie Google in einer kurzen Meldung verkündet. Konkret bedeutet die Ankündigung, dass die Pixel Watch 3 mindestens bis Oktober 2027, die Pixel Watch 2 bis Oktober 2026 und die Pixel Watch bis Oktober 2025 mit Updates rechnen darf, während die Smartphones der Pixel-9-Serie allesamt bis August 2031 in den Genuss von Updates kommen. (ubi)