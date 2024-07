Google rollt Juli-Update für Pixel Watch und Pixel Watch 2 aus

Google hat das Juli-Update für seine Pixel Watch und die Pixel Watch 2 angekündigt . Die Aktualisierung wird wieder für beide Smartwatch-Generationen parallel ausgerollt. Das Juli-Update ist für sämtliche Pixel-Watch-Geräte mit dem Betriebssystem Wear OS 4 ab sofort weltweit verfügbar. Sobald das Update erhältlich ist, erhalten Benutzerinnen und Benutzer eine Benachrichtigung auf der Uhr.Im jüngsten Update ist nur der monatliche Sicherheitspatch enthalten. Es ist jedoch gut möglich, dass im Spätsommer noch neue Funktionen hinzukommen. Denn im August 2024 will Google beim Made-by-Google-Event nicht nur das Google Pixel 9, sondern auch eine Pixel Watch 3 vorstellen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dann gibt es vielleicht auch neue Features für die älteren Generationen.Wer das Juni-Update für die Pixel Watches übrigens noch nicht installiert hat, sollte das schnell nachholen, denn jenes Update brachte neue Funktionen, zum Beispiel das Pixel Feature Drop. Das Pixel Feature Drop für den Monat Juni enthält einige Verbesserungen für die Pixel-Smartphones, das Pixel Fold, das Pixel Tablet – und seit Juni auch für die Pixel Watch. Ausserdem ermöglicht Google eine Smart-Home-Steuerung nicht nur via Google Home, sondern auch über die Pixel Watch, wie "Googlewatchblog" berichtet . Ausserdem lässt sich Paypal nun auch auf der Google-Uhr als Bezahlmethode innerhalb von Google Pay verwenden. (cma)