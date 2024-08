Fitbit wird keine Smartwatch mehr lancieren

Google kaufte den Smartwatchhersteller Fitbit im Jahr 2019. Dann begann der Suschmaschinen-Riese, mit der Pixel Watch seine eigene smarte Uhr herauszugeben – zuletzt stellte Google vor einer Woche die Pixel Watch 3 vor. Jetzt hat Google angekündigt, dass es keine neuen Smartwatches aus dem Hause Fitbit geben wird. Die Pixel-Watch-Serie soll diesen Formfaktor in Zukunft alleine übernehmen. Die Fitbit Versa 4 und die Sense 2 von Fitbit , die vor zwei Jahren auf den Markt kamen, werden somit die letzten Fitbit-Smartwatches sein.In einem Gespräch mit " Engadget " antwortete Sandeep Waraich, Googles Director of Product Management für Pixel Wearables: "Die Pixel Watch ist unser Smartwatch-Teil des Portfolios." Stattdessen wird sich die Fitbit-Marke künftig auf Tracker konzentrieren, die "minimalistischer" seien und eine lange Akkulaufzeit hätten.Das Aus von Fitbit-Smartwatches hatte sich angekündigt. Google hatte von Fitbit gelernt und die anfänglchen Kinderkrankheiten seiner Pixel Watch behoben. Erst vor einem Monat hatte der Suchmaschinen-Riese entschieden, dass der Bezahldienst Fitbit Pay durch Google Wallet ersetzt wird ("Swiss IT Media" berichtete ). (cma)