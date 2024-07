Google Wallet ersetzt Fitbit Pay

Google Wallet wird bald Fitbit Pay als Funktion zum kontaktlosen Bezahlen auf den Fitbit-Uhren ersetzen. Damit Nutzerinnen und Nutzer unterbrechungsfrei mit ihrer Uhr bezahlen können, müssen sie bis zum 29. Juli zu Google Wallet wechseln. Dies wird über die Geräteeinstellungen der Fitbit-App erledigt.Google Wallet ist jetzt für alle Fitbit-Geräte, die kontaktlose Zahlungen unterstützen, verfügbar. Wie Fitbit schreibt, sollten die meisten Kunden mit einem NFC-fähigen Gerät in der Lage sein, ihre Karten zu Google Wallet hinzuzufügen, sobald sie ihre mobile App auf Version 4.13 aktualisieren.Bestehende Karten in Fitbit Pay können noch bis zum 29. Juli genutzt werden. Aber schon jetzt kann man keine neuen Karten mehr zum Dienst hinzufügen. Fitbit Pay wird dann in den meisten Regionen ab dem 29. Juli 2024 nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen sind in diesem Fitbit-Community-Post oder in diesem Fitbit-Support-Artikel zu finden.Fitbit Pay ist seit 2017 in der Schweiz verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete ) und konnte sich hierzulande nie so recht durchsetzen. Der Internet-Riese Google hatte den Fitnessuhrenhersteller Fitbit 2019 gekauft und ist jetzt wohl nicht mehr willens, zwei kontaktlose Paymentlösungen zu betreiben und zu unterstützen. (cma)