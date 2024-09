Das ist der neue Ultra-Ethernet-Standard

Um den durch KI und High-Performance-Workloads gewachsenen Ansprüchen in der Datenübertragung Herr zu werden, arbeitet das Ultra Ethernet Consortium (UEC) an einer neuen, schnelleren Technologie für den Transport von Daten. Nun ist das Consortium im Endspurt für Version 1.0 von Ultra Ethernet, wie es in einem Blogbeitrag heisst. Der Ultra-Ethernet-Standard zugrunde liegt das sogenannte Ultra Ethernet Transport (UET) Protocol.Die Vorteile der neuen Übertragungstechnologie, die vorerst vor allem bei Hochleistungsrechnern und für KI-Workloads genutzt werden soll, werden dabei in die Bereiche Software, Transport, Congestion Control, In-Network Collectives (INCs), Security und Link Layer unterteilt. Geboten werden drei Profile: "AI Base" ist für KI-Workloads wie Modell-Trainings gedacht, "AI Full" bietet bei Bedarf zusätzliche Funktionalitäten (Deferrable Send, Exact-matching Tagged Sends und Extended Atomic Operations) und "HPC" ist für intensive Nicht-KI-Workloads in Hochleistungsrechnern gedacht.Detaillierte Informationen zum neuen Ultra-Ethernet-Standard sind dem Blogbeitrag des UEC zu entnehmen . Dieses besteht aus namhaften Playern der Tech-Branche wie AMD, Intel, Microsoft, Cisco, HPE und Meta. Ganz neu hinzugekommen ist ausserdem der GPU-Riese Nvidia. (win)