6G: Zukunftsweisende Anwendungen statt lustige Katzenvideos

Die Forschung und Entwicklung im Bereich 6G ist sehr aktiv. So gibt es beispielsweise die 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA), die als Sprachrohr der europäischen Industrie und Forschung für Netze und Dienste der nächsten Generation fungiert. Oder die Next G Alliance in Nordamerika als Initiative des Privatsektors. Und auch die Hersteller von Mobilfunkgeräten und Software arbeiten an neuen Systemen und Technologien, die über 5G hinausgehen. Insgesamt geht man davon aus, dass die 6G-Spezifikationen bis zu den 2030er Jahren vorliegen werden. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Entwicklung von 2G, 3G, 4G, 5G und auch 6G nicht in einem Kontinuum stattfindet: Wir setzen die Entwicklung von Lösungen und Technologien dort fort, wo wir aufgehört haben, und versuchen gleichzeitig, neue Herausforderungen und Anwendungen anzugehen. Wir fangen also nicht bei null an.Ich glaube, dass die Entwicklung und die anschliessende Einführung der 6G-Infrastruktur und der 6G-gestützten Anwendungen schrittweise erfolgen werden, so wie wir es auch bei den 5G-Netzen erlebt haben. Die Prognose ist, dass die Kernspezifikationen bis 2030 fertig sind und dann erste Testinstallationen erfolgen, um zu sehen, wie die Dinge unter realen Bedingungen laufen und funktionieren. Auf Grundlage von Anwendungsfällen, Nachfrage und Geschäftsbedingungen werden die Mobilfunkbetreiber dann im folgenden Jahrzehnt schrittweise 6G-Systeme einführen. Für ein genaues Datum benötigt man allerdings eine Kristallkugel.Nun, das ist eine gute Frage, über die die Industrie und die Wissenschaft aktuell noch diskutieren. Als wichtigste Aspekte der 6G-Netze können wesentlich bessere Konnektivität und Effizienz aufgeführt werden. Die R&D-Community sieht beispielsweise extrem hohe Datenübertragungsraten im Bereich Terabit per second, eine viel höhere Verbindungsdichte – 107 Geräte pro Quadratkilometer –, Latenzzeiten unter einer Millisekunde und eine hundertfache Energieeffizienz der Netze im Vergleich zu 5G-Systemen. Bitte betrachten Sie diese Zahlen aber als repräsentative Werte und nicht als endgültig, da sie nach wie vor diskutiert werden. Nebenbei bemerkt ist die Übertragungsgeschwindigkeit ohnehin eine schwierige Kennzahl für drahtlose Netze, da es ja Mobilität und daher viele Möglichkeiten gibt, die Übertragungsgeschwindigkeit zu definieren und zu messen. Beispielsweise bewegen sich die Teilnehmer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Denken Sie daran, dass Sie die Verbindung verlieren können, während Sie auf einer deutschen Autobahn rasen. Daher sprechen wir bei drahtlosen Netzen stattdessen von verschiedenen Metriken wie zum Beispiel der ­Spitzendatenrate und der Area Traffic Capacity.Der wichtigste technische Unterschied ist die Leistung. Es gibt keine andere Technologie, die einen so signifikanten Leistungssprung ermöglicht. Wir sprechen von einer Verschmelzung verschiedenster ­Faktoren wie KI/ML, Cloudifizierung, Quantentechnologien, Reconfigurable Intelligent Surfaces und neuen Funktechnologien wie THz-Kommunikation und Open-­RAN. Es gibt aber auch evolutionäre Aspekte, zum Beispiel ist das Konzept der grünen Netze nicht neu, aber es wird erwartet, dass es tief in die 6G-Systeme integriert wird, und zwar als Schlüsselanforderung und nicht nur als Nice to have.Auch das ist eine gute Frage. In unserer Community gibt es dazu eine laufende Debatte. Die Leute sagen: "Brauchen wir wirklich fortschrittlichere Systeme, um lustige Katzenvideos auf unseren Handys anzusehen?" Aber das Gesamtbild ist viel komplexer und vielschichtiger. So sehen wir für die Zukunft anspruchsvollere und neuartige Anwendungen wie Holographic Presence, ferngesteuerte Roboterchirurgie, authentische VR-Erlebnisse oder eine massive Konnektivität im Rahmen des Konzeptes des Internet of Everything (IoE), bei dem Billionen von intelligenten Objekten in unserem täglichen Leben ständig miteinander verbunden sind und mit uns und anderen Objekten interagieren. Ein gutes Beispiel dafür ist das Szenario einer nachhaltigen und resilienten, intelligenten Stadt. Ausserdem sind die 5G-Spezifikationen in verschiedenen Bereichen noch stark verbesserungswürdig. So sollten Mobilfunkbetreiber in der Lage sein, Billionen von Geräten beziehungsweise Verbindungen effizienter und sicherer zu handhaben. Daher gibt es immer noch technische Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Eine dieser spezifischen Fragestellungen ist die Zuweisung von Frequenzen. Wir brauchen neuartige Funktechnologien, die in verschiedenen Frequenzen wie den THz-Bändern arbeiten, um mehr Kapazität für fortschrittlichere mobile Anwendungen zu erreichen. Dies ist eine technische Meisterleistung in Bezug auf den Entwurf von Schaltkreisen – für die drahtlosen Kommunikations­komponenten in Mobilgeräten – und Signalverarbeitungsalgorithmen. Die Eigenschaften des drahtlosen Kanals haben in dieser Umgebung einen grossen Einfluss. Ein anschauliches Beispiel sind die Erfahrungen mit WiFi: Wenn Sie ein 2,4-GHz-WiFi-Netz anstelle eines 5-GHz-Netzes verwenden, werden Sie feststellen, dass der Signalempfang besser ist und Sie auch hinter Hindernissen wie Mauern verbunden bleiben können. Das liegt an den unterschiedlichen Ausbreitungseigenschaften der Funksignale bei verschiedenen Frequenzen. Zumindest habe ich diese Erfahrung im oberen Stockwerk des Sommerhauses meiner Mutter gemacht.