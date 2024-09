Vetropack-CIO Wolfram Schulze: Balance zwischen ­Business und IT

Der Schweizer Glasverpackungs-Hersteller Vetropack steckt mitten im Prozess, seine in ganz Europa verteilten Produktionsstandorte zu Smart Factories zu machen. Was es dazu unter anderem braucht: Zuverlässige Datenerfassung, teils bei mehr als 1600 Grad Celsius, und Fachpersonal, das sich sattelfest in der einer Welt zwischen IT, OT und der Produktion zurechtfindet.Vetropack-CIO Wolfram Schulze erklärt im Gespräch, wo die Challenges auf dieser Reise zu verorten sind, wie er die passenden Leute suchen und weiterbilden will und nicht zuletzt, wie für ihn die perfekte Balance zwischen Business und IT aussieht.Warum Schulze der Meinung ist, dass CIOs mit technischem Hintergrund im Vorteil sind und wie er die zahlreichen Herausforderungen auf dem Weg zur Smart Factory angeht, lesen Sie hier im grossen CIO-Interview. (win)