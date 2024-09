Sunrise erweitert sein Device as a Service-Angebot

Sunrise lanciert das neue Flex Premium Bundle. Es handelt sich dabei um ein Alles-in-Einem-Paket für die Device as a Service-Dienstleistung des Telcos. Sunrise war vor zwei Jahren mit ihrer Device as a Service-Strategie gestartet. Das Flex Premium Bundle kombiniert nun den Gerätekauf, die Ratenzahlung, Upgrade-Option inklusive Versicherungsdeckung und ein Mobile-Abo."Mit dem Flex Premium Bundle lancieren wir eine innovative und nachhaltige Rundum-Lösung. Unser einzigartiges 360°-Device as a Service-Paket definiert den Smartphone-Kauf und -Besitz zukunftsorientiert und setzt einen neuen Massstab in puncto Kundenloyalität", äussert sich Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise , zum neuen Angebot.Wird die Option Smart Upgrade als Geräteplan gewählt, erhält man bis zu 25 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis eines Handys, schreibt Sunrise in einer Mitteilung. Ein fixer Preis für Smart Upgrade ist auf der Webseite nicht zu finden. Beispielsweise bei einem Smart Upgrade für ein iPhone 15 wären 18.20 Franken pro Monat fällig, in 24 Raten. Für ein iPhone 15 Pro 33.70 Franken monatlich während 24 Monaten.Mit der Flex-Upgrade-Option (ab Fr. 7.50 pro Monat) kann ein Nutzer das bisherige Gerät zudem jederzeit gegen ein neues eintauschen oder es für eine längere Lebensdauer reparieren lassen. Das Ziel ist, dass alte Smartphones weniger in einer Schublade herumliegen und nicht entsorgt werden.Wenn Kunden ein neues Handy mit Geräteplan kaufen und die Flex-Upgrade-Option dazubuchen, erhalten sie 50 Prozent dauerhaften Rabatt auf die Abos Up Mobile M, L, XL sowie Business Up Mobile M, L, XL. Dies gilt sowohl für bestehende als auch neue Sunrise-Kunden. Dieser Flex-Premium-Bundle-Vorteil gilt allerdings nur, solange der Geräteplan innert zwei Jahren erneuert und die Flex-Upgrade-Option nicht gekündigt wird. (cma)