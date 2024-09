KI soll Schweizer BIP um bis zu 85 Milliarden Franken steigern

Generative KI soll das jährliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz innerhalb der nächsten zehn Jahre um 80 bis 85 Milliarden Franken steigern können. Das entspräche einem Plus von bis zu 11 Prozent. Diese Zahlen stammen aus einer Studie mit dem Titel "Das wirtschaftliche Potenzial von KI für die Schweiz", welche Google bei der Implement Consulting Group in Auftrag gegeben hat und welche von Economiesuisse unterstützt wurde. Voraussetzung ist laut Studie eine schnelle Implementierung von KI. "Um die KI-Chance zu realisieren, müssen wir in Ausbildung, Forschung und Infrastruktur investieren. Gleichzeitig gilt es, mit dem uns eigenen Pragmatismus optimale Voraussetzungen für KI-Entwicklung und -Einsatz zu schaffen. Dabei müssen wir auch über Risiken sprechen und diese eingrenzen. Auf keinen Fall dürfen wir dabei aber die Technologie totregulieren", erklärt Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economiesuisse Aus der Studie geht auch hervor, dass generative KI schätzungsweise bis zu 3,9 Millionen Arbeitsplätze in der Schweiz beeinflussen wird. 66 Prozent der Arbeitsplätze sollen durch den Einsatz von KI produktiver werden, 26 Prozent bleiben von KI unberührt, und 8 Prozent der Arbeitsplätze sind laut Studie dem Risiko der Automatisierung ausgesetzt. Durch die Produktivitätssteigerung würden aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen, so die Studienverfasser. Es sei davon auszugehen, dass die Gesamtbeschäftigung stabil bleibe. Etwa 80 Prozent des wirtschaftlichen Potenzials von generativer KI liegen laut Studie im Dienstleistungssektor. Aber auch das verarbeitende Gewerbe und andere Sektoren in der gesamten Breite der Schweizer Wirtschaft würden von KI profitieren.