Copilot Dashboard informiert neu über den Copilot-Nutzen

Microsoft hat die Funktionen des Copilot Dashboard für Microsoft 365 dahingegend erweitert, dass nun im Detail informiert wird, wie Copilot und damit die diversen KI-Funktionen im Unternehmen genutzt werden. Wie der Konzern via Viva Insights Blog mitteilt , sollen die neuen Features in erster Linie veranschaulichen, wie das Unternehmen von Copilot profitiert.So zeigt eine Trendlinie die Anzahl der für Copilot lizenzierten Mitarbeiter im Vergleich zu allen aktiven Nutzern. Dazu wird veranschaulicht, wie Copilot innerhalb von Anwendungen genutzt wird. Ebenfalls neu ist eine Art Copilot-Kosten/Nutzenrechnung, womit der Wert der Copilot-Nutzung in US-Dollar berechnet werden soll. Schliesslich ermöglicht eine Vergleichsfunktion die Leistung von Copilot-Nutzern mit jener von Copilot-Verweigerern zu messen und zu vergleichen. Schliesslich ist es ausserdem neu möglich, weitere Benutzer für den Zugriff auf das Copilot Dashbaord zu definieren.Die neuen Dashboard-Features werden aktuelle nur Kunden mit mehr als 50 Copilot-Lizenzen oder 10 Premium-Lizenzen für Viva Insights gezeigt. Kunden mit weniger Lizenzen bekommen lediglich eine abgespeckte Version des Copilot Dashboards aufgetischt. (rd)