Frustrierte Entwickler: Meta schliesst AR-Plattform Spark

Meta gibt bekannt, seine AR-Plattform Meta Spark auf den 14. Januar 2025 nicht mehr fortzuführen. Das trifft vor allem Entwickler und Kreatoren, die AR-Filter auf Spark und damit für Meta-Dienste wie Instagram und Facebook gebaut haben. Die Schliessung von Spark hat auch zur Folge, dass AR-Filter von Dritten ab dem Stichtag nicht mehr verfügbar sein werden, wie Meta unmissverständlich angibt. Bitteres Detail: Die hauseigenen Filter von Meta selbst werden nach wie vor für die Meta-Apps verfügbar sein. Damit wird Meta alleiniger Anbieter solcher Filter für seine Plattformen. Ins Leben gerufen wurde Spark vor rund sieben Jahren. Nun gibt es eine Reihe von Filtern, die kurz vor dem Aus stehen.Die Kreatoren dieser AR-Filter sind entsprechend frustriert und machen in Foren ihrem Ärger Luft. In einem Reddit-Threat etwa zeigen sich viele traurig und enttäuscht. Falls man die erstellten Filter noch herunterladen will, kann man das ebenfalls bis zum 14. Januar 2025 tun. Meta liefert in einer FAQ-Sektion die wichtigsten Antworten, um einen Abschluss mit dem AR-Filter-Generator zu finden. (win)