Proffix: Px5 bereits ready für Instant Payments

Seit 20. August 2024 sind in der Schweiz Instant Payments möglich. Mit Instant Payments (IP) können Zahlungen innert weniger Sekunden – unabhängig von Geschäftszeiten, Wochenenden oder Feiertagen – von einem Konto auf ein anderes erledigt werden. Seit August dieses Jahres müssen die grössten Schweizer Banken in der Lage sein, Instant-Zahlungen zu verarbeiten.Nun hat das Schweizer KMU Proffix (gehört zur Forterro-Gruppe) seine gleichnamige KMU-Software bereits für Instant Payment vorbereitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Release von Proffix Px5 soll im November 2024 erfolgen. Ab dann können Kunden Echtzeitzahlungen und deren Verbuchung automatisch in einem durchgängigen Workflow abwickeln. Die Business-Software unterstützt nach Angaben des Unternehmens nahezu alle Schweizer Finanzinstitute. "Instant Payment schliesst eine weitere wichtige Lücke, um die Prozesse in der Rechnungsstellung und -bezahlung schnell und vollständig zu automatisieren", äussert sich Eveline Kalberer, Proffix Product Management bei Forterro , dazu.Im Euro-Zahlungsraum kann seit 2017 via SEPA Instant Payment bezahlt werden, vor einem Jahr folgten die USA und nun ist Instant Payments auch in der Schweiz verfügbar. (cma)