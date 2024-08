Qualcomm ergänzt Snapdragon-X-Familie um 8-Core-Einstiegsmodell

Die für KI-PCs konzipierte Snapdragon-X-Familie erhält ein neues Mitglied: Der Snapdragon X Plus X1P-42-100 soll mit einem günstigeren Preis als seine stärkeren Geschwister dabei helfen, das Preisniveau von Copilot+ PCs für Einsteiger zu senken. Für manche Kunden ist offenbar der aktuell günstigste Preis für solche PCs mit hardwaregestütztem KI-Support immer noch zu hoch. Qualcomm kündigte deshalb kürzlich an, es wolle modifizierte Snapdragon-X-Varianten entwickeln mit dem Ziel, den Preis der Endprodukte senken zu können.Beim Snapdragon X Plus X1P-42-100 handelt es sich um den ersten Prozessor der Reihe mit nur acht Kernen und entsprechend weniger Cache, ausserdem ist er langsamer getaktet als etwa der bisherige Prozessor Snapdragon X Plus X1P-64-100 mit zehn Kernen. Laut Angaben von Qualcomm leistet der neue Einstiegs-Chip punkto GPU maximal 1,7 TFLOPS, während die bestehende 10-Core-Variante mit 3,8 TFLOPS mehr als das Doppelte an Performance bietet, was vor allem grafikintensive Aufgaben negativ betrifft. Hinsichtlich KI-Leistung dagegen wartet auch das neue 8-Core-Modell mit 45 TOPS auf, wie auch die übrigen Mitglieder der Snapdragon-X-Reihe – an der NPU hat Qualcomm somit beim Einstiegsmodell nichts geändert. (ubi)