Basel-Stadt schaltet neue Website auf und testet KI-Chatbot

Der Kanton Basel-Stadt startet unter der URL bs.ch mit einer neuen, komplett frisch aufgebauten Website für seine Bürgerinnen und Bürger. Auch mit an Bord: Ein experimenteller KI-Chatbot namens Alva, der aktuell in einer Beta-Versuchsphase von allen Besuchern getestet werden kann.

Wir haben Alva kurz getestet (siehe Bildergalerie oben) und haben einen guten ersten Eindruck gewonnen: Die KI beantwortete unsere Fragen nach Umzug, Hundehaltung und einem gestohlenen Velo kompetent und leitete uns mit weiterführenden Links an die richtigen Stellen weiter.



Weiter ist die Website weitgehend barrierefrei und berücksichtige so die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, wie Basel-Stadt schreibt. So gibt es etwa kurze Informationsvideos in Gebärdensprache zur politischen Mitsprache und zu medizinischen Notfällen. Weitere barrierefreie Inhalte sollen mit der Zeit dazukommen. (win)