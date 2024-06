Bund veröffentlicht REST API Guidelines

Neu sind via Github die REST API Guidelines Bund für die Standardschnittstelle von Behörden-Software öffentlich verfügbar. Erarbeitet wurden sie vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) gemeinsam mit dem Bundesamt für Landestopografie Swisstopo, dem Informatik Service Center (ISC-EJPD) und dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).



Der einfache und verständliche Zugang zur Schnittstelle dürfte ein wichtiger Schritt für die angedachte Standardisierung bei Eigenentwicklungen von Bund, Kantonen und Gemeinden sein. Die "API Architektur Bund" verfolge das Ziel, "den digitalen Zugang zu Behördenleistungen im Bundesumfeld im Kontext Maschine-zu-Maschine für Unternehmen, Verwaltung und Personen zu standardisieren und zu fördern", so die Bundeskanzlei auf ihrer Website.



Zugänglich sind die Guidelines unter diesem Link auf Github , an dieser Stelle gibt es die bereits Mitte 2023 publizierte API Documentation Guideline (PDF).Der Umgang mit und die Nutzung der Schnittstelle wurde innerhalb der Bundesverwaltung und besonders zwischen Bund und Kantonen in jüngster Zeit intensiv behandelt. Weiter ist das Thema API eines der drei Fokusthemen in der Strategie "Digitale Schweiz 2024". Letztere haben wir mit Daniel Markwalder, Delegierter des Bundesrates für digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI) zum Jahreswechsel im Detail durchleuchtet. Das Interview findet sich hier. (win)