Swisscom Broadcast errichtet Drohnennetzwerk

Gemeinsam mit Nokia baut Swisscom Broadcast ein schweizweites Drohnennetzwerk. Dabei handelt es sich um eine laut Swisscom "sichere Infrastruktur, auf deren Grundlage automatisierte Drohnenflüge als Service angeboten und betrieben werden können." Das Netzwerk ist für Kunden ab Herbst 2024 zugänglich, vorerst bleibt es aber drei klar definierten Anwendungsfällen vorbehalten. Die erste Gruppe, welche den Service nutzen kann, sind Blaulichtorganisationen. Durch die Übersicht aus der Luft aufgrund der ferngesteuerten Drohne kann der Einsatz besser geplant und effizienter durchgeführt werden. Zweiter möglicher Anwendungsfall ist die Inspektion von Infrastruktur. Betreiber von Infrastruktur, welche für Menschen nur schwer zugänglich ist, können künftig aus der Luft scannen. Zu guter Letzt wird das Drohnennetzwerk für den Arealschutz zur Verfügung gestellt.Kunden können künftig zusätzlich via Swisscom Broadcast auf die Drohneninfrastruktur zugreifen und Drohnen-Services aus einer Hand beziehen. Angeboten werden Beratung, die automatisierte Pilotierung sowie die Datenspeicherung in Swisscom Data Center. Durch die Zusammenarbeit mit Nokia wird die Automatisierung von Drohnenflügen ohne Sichtkontakt erst ermöglicht. Damit Drohnen in der Schweiz ohne direkten Sichtkontakt durch den Piloten geflogen werden dürfen, müssen strenge Auflagen befolgt werden. Swisscom Broadcast stellt sicher, dass alle Flüge bezüglich Frequenznutzung und Flugsicherheit den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen. (dok)