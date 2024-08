Zuger Bauer muss wegen Hackerangriff Kuh einschläfern

Was am Internet hängt, ist grundsätzlich gefährdet – in IT- und besonders Security-Kreisen eine meist unumstrittene Position. Trotzdem bleiben auch geschäftskritische Geräte oft zu wenig geschützt und operieren ohne Backups. So etwa im Fall des Milchbauers Vital Bircher aus Hagendorn ZG, der aufgrund eines Hackerangriffs nun eine trächtige Kuh einschläfern musste.Wie die "Luzerner Zeitung" berichtet , hatte Bircher eine Melkanlage in Betrieb, die für das Sammeln verschiedener Daten mit einem Computer verbunden war. Der Computer sammelte jedoch nicht nur Daten zum Melken, sondern auch solche zur Befruchtung und Trächtigkeit der Kühe. Nachdem ein Hacker in die Systeme des Bauern eingedrungen war und 10'000 Franken für die Freigabe dessen Daten forderte, lehnte dieser ab. Und weil keine Backups vorhanden waren, war der Zugriff auf die Daten in Folge nicht mehr möglich.