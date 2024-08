'Provokative Überlegungen' - Logitech rudert bei Abo-Maus zurück

Die Idee einer Forever-Maus mit Abo ("Swiss IT Magazine" berichtete ) von Logitech-Chefin Hanneke Faber kam bei den Konsumenten nicht gut an. Nun rudert das Unternehmen zurück – das Abomodell für Peripherie sei bloss eine Idee, es gebe keine konkreten Pläne. Die ursprüngliche, von Faber in einem Verge-Podcast genannte Fantasie: Die Forever-Maus sollte besonders gut gebaut sein, damit ein Leben lang halten (Faber stellte den Vergleich mit einer hochqualitativen Uhr an) und im Abo-Modell mit neuen Software-Features versorgt werden.Entsprungen ist die Idee dem Innovationszentrum von Logitech in Irland. In einem Statement, welches auch "Swiss IT Magazine" vorliegt, relativiert der Hersteller die Aussage der Chefin nun. Es gäbe keinen konkreten Plan für die Maus, ihre Aussage sei "lediglich ein Einblick in provokative interne Überlegungen zu zukünftigen Möglichkeiten für nachhaltigere Consumer Electronics", so Logitech . Mit dem lauten Aufschrei der Konsumenten dürfte die Forever-Maus, zumindest für den Moment, wohl eine Idee bleiben.