Logitech bringt Maus im Abo ins Spiel

Hanneke Faber, seit etwas mehr als einem halben Jahr CEO von Logitech , hat im Rahmen eines Podcast-Interviews mit " The Verge " die Idee einer Maus im Abo-Modell ins Spiel gebracht. Wie Faber erklärt, sei ihr ein entsprechendes Konzept unter dem Namen Forever Mouse kürzlich in Logitechs Innovation Center in Irland gezeigt worden. Die Idee hinter der Forever Mouse ist, dass es sich dabei um eine besonders hochwertige Maus handelt, die mittels Softwareupdates funktional erweitert wird und die damit nicht mehr ersetzt werden muss.Allerdings würde eine Maus, die ewig halten soll, Änderungen im Business-Modell nach sich ziehen, erklärt Faber. Wenn die Software respektive Updates deutlich an Bedeutung gewinnen, müsste man sich ein Service-Modell überlegen, so wie man das bei Logitech bereits im Videokonferenz-Segment praktiziere. Dabei sei ein Abo-Modell für eine Maus durchaus eine Möglichkeit. Konkrete Pläne habe Logitech in diese Richtung noch keine, aber ihr gefalle die Idee, und die Forever Mouse sei definitiv eines der Dinge, die man bei Logitech gerne realisieren würde.Man darf allerdings gespannt sein, wie diese Idee bei den Konsumenten ankommt. (mw)