Viele Lernende bei Swisscom und Sunrise

Bei Swisscom haben Anfang August 232 junge Menschen den Einstieg ins Berufsleben genommen, 97 davon mit einer Informatiklehre – laut dem Telco-Marktführer so viele wie noch nie. Die weiteren neuen Swisscom-Lernenden verteilen sich auf die Berufsfelder Interactive Media Design, Mediamatik, Kaufmännische Lehre, Detailhandelsfachfrau/-mann sowie Entwickler/in Digital Business EFZ. Weitere 21 Lernende beginnen bei der Swisscom-Tochter Cablex ihre Ausbildung, und neun Studierende starten ein praxisintegriertes Bachelor-Studium in Informatik.Zusammen mit den Lernenden, die noch in der Ausbildung stecken, bildet Swisscom nun rund 800 Lernende aus. Um den Einstieg in die anspruchsvolle Informatiklehre zu erleichtern, bietet Swisscom dieses Jahr als Pilotprojekt zudem ein neunmonatiges Onboarding-Programm an, an dem in Bern und Zürich insgesamt 34 Lernende teilnehmen.