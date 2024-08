Darpa will C++ durch Rust ersetzen - mittels KI

Die US-Militärbehörde Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) betreibt zahlreiche Legacy-Systeme, die mit C oder C++ entwickelt wurden. Das Problem dabei: Diese älteren Programmiersprachen erlauben direkten Zugriff auf bestimmte Speicheradressen, was zu Fehladressierungen und Sicherheitslücken führen kann. Darpa möchte den veralteten Code durch etwas Besseres ersetzen, hat als Programmiersprache dafür Rust erkoren und präsentiert das Projekt Tractor (Translating C to Rust), das die Probleme mit dem Legacy-Code beseitigen soll.Das Besondere daran: Die Umwandlung von C- und C++-Programmen nach Rust soll mittels KI-Tools erfolgen, was laut Darpa schon heute mit gängigen generativen KI-Werkzeugen und LLMs möglich ist. Dennoch können sich dabei neue Fehler einschleichen. Das Ziel des Projekts Tractor ist nun, die genutzten bestehenden LLMs für die Code-Umwandlung zu verbessern und präziser zu machen. Am Ende soll der erzeugte Rust-Code so gut werden, wie ihn ein erfahrener Programmierer schreiben würde. Die Qualität des generierten Codes soll anhand von Wettbewerben geprüft werden, wozu Darpa menschliche Programmierspezialisten anheuern will. (ubi)