MyStrom macht zahlreiche Funktionen kostenpflichtig

Seit einigen Tagen sind eine ganze Reihe an Funktionen in der App des Schweizer-Smart-Home-Equipment-Anbieters MyStrom nicht mehr einfach so verfügbar. Grund dafür ist ein neues Abomodell, das MyStrom eingeführt hat und das nun dafür sorgt, dass Funktionen wie "Power Actions", "Temperatur Actions", Alarme oder der Ferienmodus nur noch für Benutzer bereitstehen, die ein Abo lösen. Ebenfalls nicht mehr gratis ist die Steuerung von Sonos-Geräten, die via MyStrom -App bislang möglich war. Je nachdem, wie viele Funktionen man nutzen möchte, kostet ein solches Abo 3.50 Franken pro Jahr (MyStrom Plus) oder 11.90 Franken pro Jahr (MyStrom Pro). Ausserdem gibt es noch einige kostenpflichtige Zusatzoptionen wie MyStrom Home Guard, um das Zuhause etwa durch eine Anwesenheitssimulation zu schützen.Wie es auf der Website von MyStrom heisst, würden die Abo-Beiträge die Bereitstellung der für die Dienste notwendigen Infrastruktur finanzieren und die nachhaltige Weiterentwicklung des Angebots garantieren. Eingeführt wurde die Abopflicht für die bislang gratis verfügbaren Funktionen per 28. Juli, und zwar schrittweise, wie CEO Tom Kienle erklärt. Man habe dabei allen Usern ein Gratis-Trial offeriert, je nach Datum der Kontoerstellung für die Dauern von drei bis zwölf Monaten. Ausserdem seien die Kunden sechs Wochen vor Einführung des Abomodells informiert worden.