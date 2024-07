Air France/KLM integrieren 'Add to Wallet' für Samsung Wallet

Nutzer von Samsung Wallet erhalten eine neue Funktion: Sie können nun neu auch die Boardingpässe von Air France und KLM direkt aus deren Apps über die "Add to Wallet"-Funktion ins Samsung Wallet speichern. Diese Integration ergänzt die bestehenden Funktionen von Samsung Pay in der Schweiz: Bezahlen mit Samsung Pay, Samsung Pass sowie Speichern von Mitglieds- und Kundenkarten. Das Airline Ticket Management, neu für Air France/KLM sowie für Korean Air, Emirates und Ryanair, ermöglicht neben dem Speichern und Verwaltung der Boardingpässe auch Updates zu ihrem Flug wie etwa Gate-Änderungen.Und wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankreich reist, kommt in den Genuss weiterer Samsung-Wallet-Funktionen. Samsung Wallet unterstützt ab sofort die Integration von Île-de-France Mobilités (IDFM) mittels Navigo Travel Card. Die "Add to Wallet"-Funktion erleichtert es zudem, beliebte Sehenswürdigkeiten und Standorte zu besuchen: Samsung-Galaxy-Nutzer können über das Wallet Tickets für Busse, Metros und Réseau Express Régional (RER)-Linien lösen, was den Bedarf an physischen Karten und Tickets reduziert. (ubi)