Digital Inclusion Academy öffnet ihre Tore

Die Stiftung "Zugang für alle" hat zusammen mit dem App-Entwickler Bitforge eine neue Fachstelle für digitale Inklusion gegründet: die Digital Inclusion Academy (DIA) hat ihren Sitz in Zürich, soll einen holistischen Ansatz rund um digitale Barrierefreiheit verfolgen und bietet Schulungen für Fachpersonen sowie individuelle Unterstützung und Beratung für Unternehmen.Das Angebot der DIA umfasst praxisnahe Kurse, doziert von Fachexperten und Nutzenden digitaler Assistenztechnologien, die Know-how und praktische Fähigkeiten zur Gestaltung und Entwicklung barrierefreier Lösungen vermitteln sollen. Ebenfalls angeboten werden individuelle Beratungen für Fachpersonen und Unternehmen. Die DIA will damit in allen Fragen der der digitalen Barrierefreiheit beratend wirken, punktuelle Unterstützung bieten sowie firmeninterne Schulungen zu spezifischen Themen durchführen. Die Academy setzt dabei auf ein stufenweises Modell, um Interessierte unabhängig von ihrem aktuellen Wissensstand abzuholen. So soll ein einfacher Einstieg in das Thema gewährt werden. Gleichzeitig will die DIA Fachkräfte gezielt fördern. Und sie ist offen für Partnerschaften mit anderen Institutionen und für weitere Träger.Mit ihrem Angebot will sich die Digital Inclusion Academy schweizweit als Vorreiter für die Förderung der digitalen Inklusion einsetzen und entscheidend dazu beitragen, digitale Produkte für alle zugänglich zu machen. Oder wie Markus Böni (Bild), Mitgründer und Leiter der DIA, verkündet: "Es ist höchste Zeit, digitale Barrierefreiheit in den Mainstream zu bringen!" (ubi)