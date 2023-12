Apps with love und Bitforge sind beste Schweizer App-Entwickler

Rang 1: Bitforge (123 Punkte)

Rang 2: Apps with love (104 Punkte)

Rang 3: JLD Digital (96 Punkte)

Rang 4: Ubique Innovation (85 Punkte)

Rang 5: Netcetera (52.5 Punkte)

Rang 1: Apps with love (205 Punkte)

Rang 2: Bitforge (180,5 Punkte)

Rang 3: Ubique Innovation (174 Punkte)

Rang 4: JLS Digital (112 Punkte)

Rang 5: Dreipol (110.5 Punkte)

Am 6. Dezember 2023 wurden die Best of Swiss Apps Awards vergeben. Das Ranking zeigt auf, welche Entwickler hierzulande die beliebtesten Apps zur Verfügung stellen. Dabei greift das Ranking auf zwei verschiedene Zeithorizonte zurück: Einmal die beliebtesten App-Entwickler der letzten fünf Jahre und einmal der letzten zehn Jahre. Beim Ranking der letzten fünf Jahre hat die Mobile-App-Agentur Bitforge die Nase vorne:Beim Ranking, welches die letzten zehn Jahre berücksichtigt, kann sich Apps with love an der Spitze behaupten:Jede Auszeichnung bei Best of Swiss Apps bringt Punkte ein: Für einen Platz auf der Shortlist gibt es 1 Punkt, für Bronze 2, für Silber 4 und für Gold 7 Punkte. Der Gewinner des Master-Titels bekommt zusätzlich drei weitere Punkte. Mit fünf Projekten, welche kumuliert 30 Punkte einbrachten, kann sich JLS Digital 2023 als Aufsteiger des Jahres mit den meisten Punkten (30) rühmen. Die vollständige Rangliste sowie die Wertung nach Jahren kann hier eingesehen werden. (dok)