Teena ist die beste Schweizer App 2022

(Quelle: Netzmedien)

3. November 2022 - An der "Best of Swiss Apps 2022"-Wahl konnte sich die App Teena durchsetzen. Das Entwicklerteam von Milk Interactive hat es geschafft, ein sensibles Thema attraktiv aufzubereiten.

Kategorie Business Impact: Pando

Kategorie Campaigns: Grand Tour Switzerland

Kategorie Design: Teena

Kategorie Enterprise: QField

Kategorie Extended Reality: Woodtec AR Utility

Kategorie Functionality: Teena

Kategorie Innovation: Teena

Kategorie Mobile Web: Kunsthaus ZH Visitorguide

Kategorie User Engagement: Rivella-Fläschli-Jagd

Kategorie UX & Usability: SBB Mobile

Die von Milk Interactive entwickelte App Teena hat an den "Best Of Swiss Apps 2022" die 56-köpfige Jury überzeugt. Neben dem Titel "Master of Swiss Apps 2022" holte das Projekt auch Gold in den Kategorien Innovation, Design und Functionality sowie Silber in der Kategorie UX & Usability. Die App nimmt sich der weiblichen Periode an und soll für allem junge Frauen ansprechen, um sich mit dem eigenen Zyklus, aber auch der Menstruation allgemein auseinanderzusetzen.Platz zwei holte sich die App Grand Tour Switzerland, entwickelt von JLS Digital und Blockv im Auftrag von Schweiz Tourismus. Auf dem dritten Platz landete die App SBB Mobile, umgesetzt durch Ubique Innovation und Adesso Schweiz im Auftrag der SBB. Nachfolgend alle Gold-Gewinner nach Kategorien:(adk)