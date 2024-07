Kritischer Radius-Designfehler gefährdet nahezu alle Netzwerke

Das in vielen Netzwerken zum Einsatz kommende Authentifizierungsprotokoll Radius weist einen wesentlichen Designfehler auf. Dieser soll kriminellen Akteuren "BlastRADIUS" getaufte Man-in-the-middle-Angriffe erlauben. Und die Protokollschwachstelle besteht bereits seit Jahren, wie Experten vom Sicherheitsunternehmen Inkbridge Networks in einem Paper erklären.Das Radius-Protokoll wurde Ende der 90er Jahre entwickelt und kommt seitdem in "quasi jedem" Switch, Access Point, Router und VPN-Konzentrator der vergangenen 20 Jahre zum Einsatz, schreiben die Forscher. All diese Geräte sind daher potenziell gefährdet.Bei der gefundenen Schwachstelle handelt es sich nicht etwa um eine klassische Sicherheitslücke, die sich einfach mit einem Patch schliessen lässt, sondern um einen grundlegenden Designfehler des Protokolls. Eine Lösung ist daher vorerst nicht in Sicht. "In Anbetracht der anderen Sicherheits- und Datenschutzbedenken in Bezug auf den Rest von Radius wäre es an dieser Stelle besser, das gesamte Protokoll oder den Transport neu zu gestalten", schlussfolgern die Sicherheitsexperten.Zwar gibt es laut Inkbridge einen nicht öffentlichen Proof of concept für einen Exploit, gleichzeitig geben die Forscher aber auch etwas Entwarnung: "Selbst wenn es jemandem gelänge, die Sicherheitslücke nachzubauen, ist ein erfolgreicher Angriff kostspielig. Es kann eine erhebliche Menge an Cloud-Computing-Leistung erfordern, um den Angriff erfolgreich durchzuführen. Der Aufwand fällt auch pro Paket an und kann nicht automatisch auf viele Pakete angewendet werden. Wenn ein Angreifer 100 Angriffe durchführen will, muss er die 100-fache Rechenleistung einsetzen." Für staatliche Akteure stellt das wiederum nur bedingt ein Hindernis dar. (sta)