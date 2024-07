Sony will Produktion von beschreibbaren Blu-Rays einstellen

Der japanische Technologiekonzern Sony hat in einem Interview mit "AV Watch" bestätigt, dass man die Entwicklung und Produktion von beschreibbaren optischen Datenträgern wie Blu-Rays einstellen werde, so ein Bericht von "Toms Hardware". Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass Sony bis zu 250 Jobs im Senday Technology Center streichen will, wo wiederbeschreibbare CDs, DVDs und eben Blu-ray's für den japanischen Markt produziert werden.Die Einstellung der Produktion soll vorläufig lediglich die Herstellung von Consumer-Blu-rays betreffen, nicht aber jene von kommerziellen Medien, wie sie für Spiele oder Filme eingesetzt werden. Sony hat im vergangenen Geschäftsjahr 86 Millionen Playstation-Games auf Blu-ray abgesetzt. Dies sind zwar nur noch als halb so viele wie etwa im Jahr 2017, doch wird damit nach wie vor viel Geld verdient. Hier will man dem Bericht zufolge weiterproduzieren, solange die Profitabilität anhält.Anders sieht es bei den beschreibbaren Medien aus. Durch die breite Verfügbarkeit von Filmen auf Streaming-Plattformen werden deutlich weniger Filme auf Blu-rays aufgenommen wie noch vor einigen Jahren. Davon zeugt auch das immer dünner werdende Angebot an Hardware, um die Scheiben zu bespielen. (rd)