Arcade am Rank: Digitalkultur im Zürcher Niederdorf

Bis zum kommenden Sonntag, dem 7. Juli, gibt es im Zürcher Niederdorf eine digitale Zeitreise zu durchleben. Im Kultur Lokal Rank an der Niederdorfstrasse 60 findet derzeit "Arcade am Rank" statt – "Eine interaktive Zeitreise durch die Geschichte der Game-Konsolen", wie der Veranstalter verspricht. "Swiss IT Magazine" war zur Eröffnung vor Ort.Geboten wird einem bei Arcade am Rank eine wirklich beeindruckende Sammlung an Gaming-Geschichte aus mehr als vier Jahrzehnten. Was im ersten Moment nach einem Museum klingt, ist aber vollständig Hands-on: Alles darf angefasst und nach Herzenslust angespielt werden. Die "Zeitreise" ist also wirklich erlebbar.Man kann sich an der rund 40 Jahre alten Pong-Konsole messen, auf dem 16-Bit-Sega mit Aladdin rumhüpfen, auf der Bühne bei einer Rockband-Gitarre "in die Saiten" hauen (und sich dabei wie eine Zürcher Indie-Band fühlen) oder eine gepflegte Tennispartie auf einer Wii spielen. Kurz: Egal wann man seine Gaming-Phase(n) hatte, Arcade am Rank lässt einen auf charmante Art direkt in die gute, alte Zeit zurückkehren.Darüber hinaus bietet das Kulturlokal eine dem Thema angepasste Essenskarte: Angeboten wird LAN-Party-Soulfood in Form von Chilly-Cheese-Fries, Hot Dogs und Raclette-Balls, jedoch alles mit einem Gourmet-Twist, gemacht aus biologischen Zutaten aus der Schweiz.Infos und die Möglichkeit zu Reservieren gibt es an dieser Stelle . Für den Eintritt werden je nach Tageszeit 25 bis 35 Franken fällig (Kinder bis 16 Jahre bezahlen "ihr Alter") – das ist es in unseren Augen aber auch wirklich wert.

Raphael Guggenbühl ist der Kopf hinter dem Konzept, führt uns am Tag der Eröffnung durchs Lokal und spricht zur Idee hinter dem Event. Man wolle im Rank in erster Linie Kultur fördern und dabei auch neue Konzepte ausprobieren. Und da Games heute mehrheitlich als Kunstform akzeptiert und angesehen sind, passt die Gastro-Gaming-Kombi gut und bildet einen schönen Kontrast zum sonst eher Musik-lastigen Programm. Und falls Arcade am Rank ein Erfolg wird, plant Guggenbühl, den Event fortan jährlich durchzuführen.Für die Umsetzung arbeiten die Veranstalter mit Retro-Game Level 1-1 zusammen, von denen die ganze auffällig gepflegte Hardware stammt. Hinter dem Projekt steht die kleine Berner Firma Epic-Moment. Diese ging vor einigen Jahren aus der Privatsammlung einiger Schweizer Retro-Nerds hervor und stellt ihr umfassendes Portfolio an Retro-Konsolen heute an verschiedenen Events wie etwa der Fantasy Basel aus. Gleichzeitig lässt sich das Angebot auch buchen, mehr Infos finden sich hier.