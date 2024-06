China Mobile stellt erste SIM-Karte mit Onboard-RISC-V-CPU vor

Der chinesische Telekommunikationsriese China Mobile hat eine SIM-Karte mit einem Onboard-RISC-V-Prozessorkern vorgestellt, so ein Bericht von "Toms Hardware". Die als Super SIM Card bezeichnete Karte mit der Kennung CC2560A soll herkömmliche SIMs in fast jeder Beziehung übertreffen, so etwa mehr Speicher unterstützen und auch NFC-Support bieten. Laut Hersteller soll der CPU-Kern der Karte mit 120 MHz arbeiten und die Kommunikationsraten herkömmlicher SIMs um den Faktor 10 übertreffen. Der integrierte Flash-Speicher ist mit seinen 2,5 Megabyte ebenfalls zehnmal grösser als bei Standard-Karten.Die neuen SIMs dürften insbesondere im IoT-Bereich wertvolle Dienste leisten, wobei China Mobile Anwendungsszenarien wie elektronische Studenten-IDs, digitale Autoschlüssel, öffentlicher Verkehr oder andere Einsatzgebiete mit Zugangskontrollen nennt. Weiter muss davon ausgegangen werden, dass China Mobile die Karte zumindest in den ersten Jahren exklusiv innerhalb Chinas nutzen wird. (rd)