97 Prozent nutzen in der Schweiz Open Source Software

Die Open Source Studie Schweiz 2024 (OSS) führt zu Tage, dass hierzulande 97 Prozent der Firmen oder Behörden in mindestens einem Bereich Open Source Software anwenden. Immerhin 49 Prozent sind sogar Vielnutzer, welche in über 14 Bereichen frei verfügbare Software nutzen. Die drei häufigsten Anwendungsbereiche in der Schweiz sind Programmiersprachen (87%), Frameworks (82%) sowie Webserver (81%). In allen drei Sektoren ist die Anzahl Firmen, welche Open Source nutzen, in den letzten drei Jahren gewachsen. Rückläufig ist die Open Source Nutzung im Bereich Desktop- sowie Multimedia-Anwendungen.Erstmals in der Studie aufgeführt ist das Thema KI / Machine Learning. Die Studienautoren schreiben, dass bereits 40 Prozent der befragten Teilnehmer Open-Source-Anwendungen in diesem Bereich betreiben. Als Beispiel werden etwa Tensorflow, Pytorch oder Huggingface-Modelle genannt. Die Verfasser sehen in diesem Bereich grosses Potenzial.