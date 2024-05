Winamp-Code wird Open Source

Wer bereits um die Nullerjahre herum vor einem PC gesessen ist, dürfte sich mit Wehmut an den Medienplayer Winamp erinnern, der damals grosse Popularität genoss. Über die Jahre ist die Software aber in der Versenkung verschwunden, bevor es vor einigen Jahren zu einem Widerbelebungsversuch kam und der Player in einer neuen Version und zuletzt auch als Webplayer neu lanciert wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ).Nun steht Winamp vor der Überführung in seine nächste Entwicklungsphase. Wie auf der Website von Winamp zu lesen ist , soll der Source Code der Windows-Applikation für Entwickler weltweit geöffnet werden. Gemeinsam mit der Open Source Community soll der Player künftig weiterentwickelt werden, wobei ein Fokus auf neuen mobilen Versionen von Winamp liegen soll. Während der Source Code am 24. September 2024 veröffentlich werden soll, wird eine neue mobile Version des Players bereits Anfang Juli erscheinen, wie es zur Open-Source-Ankündigung heisst. Gleichzeitig erklärt Winamp-CEO Alexandre Saboundjian, dass die Software weiterhin Winamp gehören wird und dass Winamp darüber entscheidet, welche Innovationen in der offiziellen Version mit einfliessen werden.Am Projekt interessierte Entwickler sollen sich unter dieser URL melden. (mw)