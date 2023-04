Winamp wird als Webplayer neu lanciert

(Quelle: winamp.com)

17. April 2023 - Der altbekannte MP3-Player Winamp wurde offenbar als Web-basierter Player neu lanciert. Noch ist nicht klar, was sich aus der Plattform entwickeln wird.

Einst zählte Winamp in den 90er Jahren zum Player der Wahl für Audio-Dateien. Ende des Jahrtausends verkaufte dann Nullsoft den Player an AOL, wo er noch bis Ende 2013 weiterentwickelt wurde. Darauf folgte der Verkauf an den Radiosender Radionomy, der in den letzten Jahren Preview-Versionen veröffentlichte.Wie jetzt aber Winfuture meldet , wird der Player nicht als App weiterentwickelt, sondern wurde in diesen Tagen als Browser-basierter Player neu lanciert. Leider funktioniert noch kaum etwas. Zwar kann man sich registrieren, doch beim Klick auf einen Play-Button wird meist nur der altbekannte Winamp-Jingle abgespielt. Die Vermutung liegt nahe, dass hier ein Spotify-ähnlicher Musikservice aufgeschaltet werden soll, doch finden sich aktuell noch keine weiteren Infos. Die Navigation verrät, dass es Bereiche für Podcasts und Internetradios gegeben wird. Man darf gespannt sein, was sich hieraus noch entwickeln wird. (rd)