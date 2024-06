US-Preise des Samsung Galaxy Z Flip 6 geleakt

In weniger als einem Monat soll an Samsungs kommender Unpacked-Veranstaltung unter anderem die nächste Galaxy-Z-Flip-Generation 6 vorgestellt werden ("Swiss IT Magazine" berichtete). Das neue Gerät soll einen minim stärkeren Akku als das Vorgängermodell erhalten und über eine 50-MP-Hauptkamera verfügen und mit 256 oder 512 Speicher ausgestattet sein.Das Galaxy Z Flip 6 kommt wahlweise in Mint, Silver Shadow, Gelb oder Blau daher. Weitere Details sind bisher nicht bekannt – ausser zum Preis in den USA, wie ein Leak nun zeigt . Das Modell mit 256 GB kostet demnach knapp 1100 US-Dollar, die 512-GB-Variante knapp 1220 Dollar. (ubi)