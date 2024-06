Microsoft beendet Unterstützung für DirectAccess

Der Service DirectAccess von Microsoft , womit ohne VPN-Verbindung auf ein Unternehmensnetzwerk zugegriffen werden kann, wird eingestellt. Dies berichtet "MSPowerUser". Eine technisch ähnlich funktionierende Alternative wird von den Redmondern nicht angeboten, dafür wird die Nutzung von Always On VPN empfohlen. DirectAccess gelte aus Sicht von Microsoft ausserdem als veraltet. Bei der Windows Server Funktion Always On VPN sei die Sicherheit jedoch gewährleistet, auch weil beispielsweise die Integration von Azure AD sowie Multifaktor-Authentifizierung möglich ist.Dieser von Microsoft getätigte Schritt sei jedoch nicht überraschend, da der Tech-Konzern den Umstieg auf die neue VPN-Lösung schon vor Monaten empfohlen hatte. Zudem sind sowohl der Domäne zugehörige als auch domänenfremde Rechner unterstützt. Eine neue Konfiguration der Client-Geräte sei jedoch notwendig, bevor DirectAccess deaktiviert werden kann. (dok)