Copilot Dashboard zählt neu assistierte Stunden

Das Copilot Dashboard verhilft IT-Administratoren neu mit vertiefteren Einblicken in die Nutzung der KI im eigenen Unternehmen. Microsoft erläutert in einem Post diverse neue Features. Als neue Kennzahl halten die assistierten Stunden mittels Copilot ins Dashboard Einzug. Die Zahl ist gemäss Microsoft eine Schätzung der Gesamtzeit, in der Mitarbeiter in den letzten 28 Tagen von Copilot unterstützt wurden. Der Wert wird auf der Grundlage der Aktionen der Mitarbeiter in Copilot und Multiplikatoren berechnet, die aus Untersuchungen über Copilot-Nutzer abgeleitet wurden. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Kennzahlen aus Copilot für Microsoft 365 in benutzerdefinierten Berichten zu integrieren.Ab Ende Juni können Administratoren ausserdem anderen Personen aus dem Unternehmen Zugang zum Copilot Dashboard gewähren. Ab Ende Juli sind darüber hinaus Rückblicke mittels Trendlinien auf die letzten sechs Monate möglich. Die Trendlinien werden nach dem Release auf der Seite "Einführung" angezeigt. Sie können entweder nach Anzahl der aktiven Copilot-Nutzer, Prozente der aktiven Copilot-Nutzer, Anzahl der lizenzierten Copilot-Mitarbeiter oder Prozente der lizenzierten Copilot-Mitarbeiter gefiltert werden. (dok)