Build: Microsoft präsentiert viel Neues rund um Copilot

An der Entwicklerkonferenz Build 2024 hat Microsoft eine Erweiterung zu Copilot for Microsoft 365 vorgestellt: Mit Team Copilot wird der Copilot vom persönlichen Assistenten gewissermassen zum Teammitglied. Team Copilot lässt sich überall dort aufrufen, wo zusammengearbeitet wird, etwa in Teams, Loop und Planner. Team Copilot übernimmt dabei die Aufgaben eines Moderators und Organisators. Er kann die Traktandenliste verwalten, die Zeit erfassen, Notizen erstellen und in Chats als Teilnehmer fungieren und dabei für die Konversation wichtige Informationen liefern, Traktanden verfolgen und auf bisher nicht gelöste Probleme hinweisen. Darüber hinaus dient Team Copilot als Projektmanager und kann das Team benachrichtigen, wenn ein Beitrag erforderlich ist.Die Funktionsbreite von Team Copilot soll im Lauf der Zeit erweitert werden. Die an der Build vorgestellten Funktionen, gezeigt anhand von Live-Beispielen, will Microsoft als Vorschau später im Jahr verfügbar machen. Aus den Erkenntnissen, die die Vorschau liefert, sollen weitere Funktionen entwickelt werden, mit denen Team Copilot mehr Aufgaben im Auftrag des Teams erledigen kann.