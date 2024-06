Apple ID wird in Apple Accounts umbenannt

Die Apple ID wird in Apple Accounts umgetauft, wie Apple in einem Blogpost verkündet . Die Änderung wird mit der Veröffentlichung von iOS 18, iPadOS18, macOS Sequoia und watchOS 11 vollzogen. Die Zugangsdaten für die Nutzer bleiben jedoch unverändert, auch müssen User im Zuge der Umstellung ihrerseits keine spezifischen Aktionen durchführen. Apple begründet den Schritt mit einer konsistenten Login-Erfahrung, welche sich durch das komplette Apple-Ökosystem durchzieht.Nebst der neuen Namensgebung werden auch zusätzliche Services in Apple Accounts eingeführt. So können in Apple Pay Gutscheine genutzt und Ratenzahlungen in Anspruch genommen werden. Dies muss allerdings vom jeweiligen Finanzdienstleister freigegeben sein. Ebenfalls neu ist Tap to Cash, womit über Apple Pay Geldbeträge überwiesen werden können und zwar ohne den Austausch von Telefonnummern.Umgestaltet wurde überdies die Apple Fitness App wie auch Apple Maps. Erstere wurde unter anderem mit persönlichen Empfehlungen und Meditationsübungen erweitert. In Apple Maps profitieren US-User ferner von Wanderrouten in amerikanischen Nationalparks – ein Feature, welches auch im Wanderland Schweiz auf Anklang stossen würde, allerdings schreibt Apple noch nichts von einer Erweiterung der Wanderrouten in ausländischen Gebieten. (dok)