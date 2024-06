Microsoft plant Integration von Android-Dateien in File Explorer

Das Android Subsystem for Windows ist zwar bald Geschichte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), Microsoft will Besitzern von Android-Smartphones das Leben aber trotzdem erleichtern. Einem X-Post von User PhantomOcean3 zufolge soll es der Cross Device Experiene Host von Windows 11 in einer künftigen Version ermöglichen, auf dem Android-Smartphone gespeicherte Dateien mit dem Datei-Explorer von Windows 11 anzuzeigen und darauf zuzugreifen.Das Feature lässt sich via Umschalter in den Manage-Mobile-Device Einstellungen aktivieren. Danach sendet Windows 11 eine Berechtigungsanfrage ans Smartphone, mit der man den "Link to Windows" bestätigen muss. Sobald die Bestätigung erfolgt ist, erscheinen die Dateien des Smartphones im Windows File Explorer. (ubi)